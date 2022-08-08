هل حقا أديل ترتدي فستان أم كلثوم.. تفاصيل “خدعة مصرية”

النجمتان.. فارق عشرات السنوات وفستان مثير للجدل

إلا أن صورة المطربة المصريّة أم كلثوم مركّبة، فقد أرشد التفتيش عبر محركات البحث إلى النسخة الأصلية منها منشورة على موقع وكالة غيتي للصور.

ويمكن ملاحظة أنه تم التلاعب بالصورة وتعديلها واستبدال وجه أديل بوجه أم كلثوم.

ونشرت وكالة غيتي عدداً من الصور تُظهر أديل تتألق بفستان أخضر اللون، خلال حفل توزيع جوائز غرامي سنة 2017.

وتجدر الإشارة إلى أنّ جوائز غرامي توزّع في الولايات المتحدة، وليس في ألمانيا، كما روّجت المنشورات المضلّلة.

كيف ظهرت الصورة؟

نشر مصمّم مصري الصورتين على موقع بيهانس، قبل التعديل وبعده – عندما استبدل وجه أديل بوجه أم كلثوم.

ويبدو أن بعض المستخدمين، تعمّدوا استخدام الصورتين في سياق مضلّل على أنّ أديل ارتدت نفس فستان “كوكب الشرق” أم كلثوم.