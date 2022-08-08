وزير الدفاع في دولة الاحتلال الإسرائيلي يأمر بمواصلة العمل العسكري ضد حركة الجهاد

قام وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، بني غانتس، بإجراء مشاورات أمنية مع رئيس الأركان، أفيفي كوخافي، ومنسق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية، غسان عليان، ومدير عام وزارة الدفاع.

وأوضح غانتس أنهم سيواصلون النشاطات الهجومية ضد حركة “الجهاد الإسلامي”، مع “اتخاذ خطوات لإحباط إطلاق النار على الأراضي الإسرائيلية”.

وقال جيش الاحتلال، إنه يستعد لتقديم المساعدات والدعم اللازمين للمواطنين، لا سيما في المناطق القريبة من الحدود.

وقد شنّت إسرائيل ضربات جوية على غزة، السبت، بينما ردت حركة الجهاد الإسلامي بإطلاق وابل من الصواريخ، في أخطر تصعيد، منذ حرب العام الماضي.

بينما ادعت إسرائيل، أنها اضطرت لإطلاق عملية “استباقية” ضد حركة الجهاد الإسلامي، مشددة على أن المجموعة كانت تخطط لهجوم وشيك، بعد أيام من التوتر عند حدود غزة.

وقالت السلطات الصحية في غزة، إن 12 أشخاص استشهدوا في القصف الإسرائيلي، بينهم فتاة تبلغ من العمر 5 سنوات، بينما أصيب 84 شخصاً بجروح.

تحرير: عاصم عبد العزيز

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