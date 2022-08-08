*وقفة تضامنية مع غزة ودعما لنضال الشعب الفلسطيني في مدينة هارلم/هولندا*

بدعوة من متضامنين هولنديين شارك التجمع الديمقراطي الفلسطيني مدينة “هارلم” الهولندية بوقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني َ واستنكارا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزه المحاصر، بمشاركة عددا من أبناء الجالية الفلسطينية ومتضامنين هولنديين وأجانب مع القضية الفلسطينية، وقد تم رفع الأعلام الفلسطينية والصور المعبرة عن معاناة الشعب الفلسطيني بالإضافة إلى اليافطات التي تندد بالعدوان وتطالب بإنهاء الاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني حريته وتم توزيع منشورات تتحدث عن العدوان الإسرائيلي وأسماء الشهداء الأطفال الذين اغتالتهم الطائرات الإسرائيلية

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