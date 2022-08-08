وقفة في مدينة هلسنبوري بالسويد تضامناً مع غزة تحت شعار “أوقفوا الحرب على غزة”.

بدعوة من جمعيات فلسطينية شاركت أحزاب سويدية وعربية وصديقة وشخصيات وجماهير حاشدة اليوم 7/8 في مدين هلسنبوري في السويد وقفة تضامنية مع غزة واستنكارا للحرب الهمجية لنظام الابرتهايد الاحتلالي الإسرائيلي على غزة المحاصرة، إلى جانب الجمعيات الفلسطينية شاركت أحزاب الاشتراكي واليسار والشيوعي والنيانز ومجموعة كسر الحصار السويدية وعربية.

وطالب ممثلو الأحزاب السويدية مطالبين بوقف حرب الإبادة وسياسة الأرض المحروقة الوحشية الإسرائيلية على غزة. ودعا المتضامنون إلى الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي الغاشم البربري على غزة ووقف عدوانها على المسجد الأقصى. وهتف المجتمعون لفلسطين الحرة ولمعاقبة إسرائيل على جرائمها لان عدم محاسبة إسرائيل على جرائمها هو الذي شجع نظام التمييز العنصري الاحتلالي الإسرائيلي على مواصلة جرائمه والإمعان فيها.

ودعا المتضامنون إلى تدمير نظام العدوان والتمييز العنصري الإسرائيلي بدل تدمير بيوت غزة وفلسطين.

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