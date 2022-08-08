120 مليار دينار لتنفيذ التعداد السكاني

كشفت وزارة التخطيط، أمس الأحد، عن أبرز التطورات الخاصة بإجراء التعداد السكاني المزمع إجرائه العام المقبل. وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في حديث لـ (المدى)، إن “وزارة التخطيط تواصل استعداداتها لتنفيذ التعداد السكاني الذي تقرر أن يكون في الربع الأخير من العام 2023”.

وأضاف الهنداوي، أن “الوزارة أخذت على عاتقها إجراء التعداد التجريبي وإكمال متطلباته من خلال اختيار مناطق محددة من كل محافظة”. وأشار، إلى أن “تنفيذ المسح التجريبي سيجري قبل نهاية العام الحالي بهدف تدريب الملاكات والعاملين على الآليات واختبار القدرات والوقوف على المشاكل والتحديات والعمل على معالجتها”. ونوه الهنداوي، إلى أن “وزارة التخطيط وضعت خطة لتنفيذ التعداد السكاني بتوقيتات زمنية وتتضمن مجموعة من الفعاليات الأساسية التي ينبغي استكمالها بشكل تام قبل تنفيذ التعداد”. ولفت إلى أن “الوزارة لديها 120 عداداً بحاجة إلى التدريب والتأهيل لتنفيذ المهمة، فضلاً عن تجهيزهم بالأجهزة اللوحية (التابلت)، لأن التعداد سيكون إلكترونيا، وبمواصفات خاصة”، مؤكداً أهمية “إنشاء مركز وطني لمعالجة البيانات والذي سيكون المحور الرئيس للتجميع واستلام كل البيانات”.

ومضى الهنداوي، إلى أن “الحكومة خصصت 120 مليار دينار عراقي كموازنة أولية لتنفيذ التعداد السكاني”.

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