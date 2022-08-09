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أكثر من 10 مليارات دولار استيرادات العراق من الصين في عام

بلغت استيرادات العراق من الصين خلال العام الماضي 2021، أكثر من 10 مليارات دولار، في حين بلغت صادرات العراق للصين أكثر من 26 مليار دولار حسب موقع trade map الذي يوفر خريطة التجارة للدول للصادرات والواردات.

وذكر الموقع في إحصائيتة ان “العراق استورد من الصين خلال العام الماضي 24 مادة من السلع بقيمة بلغت 10.689.813 مليار دولار”، مبينة ان “هذه الاستيرادات نمت بنسبة 9% ما بين 2017 الى 2021”.

واضاف ان “أهم ثلاث مواد وسلع استوردها العراق من الصين هي الآلات والأجهزة الميكانيكية وأجزاؤها وبقيمة مالية بلغت 1.657 مليار دولار، تليها الآلات والمعدات الكهربائية وأجزاؤها بقيمة مالية بلغت 1.500 مليار دولار، تليها الاثاث والوسائد والمفروشات بقيمة بلغت 809 ملايين دولار”.

واشار الى ان “صادرات العراق للصين بلغت 26.647 مليار دولار، مبينة ان “هذه الصادرات نمت بنسبة 12% ما بين 2017 الى 2021”.

ولفتت الى ان “أهم صادرات العراق للصين الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة مالية بلغت 26,643 مليار دولار، تليها منتجات كيمياوية بقيمة 1.263 مليون دولار”.

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