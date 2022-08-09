إصابات في صفوف المدنيين وحركة نزوح .. قصف متبادل بين “قسد” والجيش التركي شرقي قامشلو

قصف الجيش التركي (قبل قليل) قريتين شرقي قامشلو بغربي كوردستان(كوردستان سوريا)، ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين في حصيلة أولية ، كما بدأت حركة نزوح لمواطنين من المنطقة.

وقالت مصادر محلية من المنطقة إن” الجيش التركي استهدف بالأسلحة الثقيلة مواقع (قسد) في قريتي سيكركا وتل زيوان في الريف الشرقي لمدينة قامشلو، وأنباء عن وقوع إصابات وبدء حركة نزوح لمواطنين من المنطقة “.

وأضافت أن “قصفا متبادلا جرى بين (قسد) والجيش التركي بالأسلحة الثقيلة بالقرب من الحدود شرقي قامشلو، وسط أنباء عن وجود جرحى من المدنيين”.

وأفادت تلك المصادر أن “قذيفة أطلقها الجيش من داخل الأراضي التركية سقطت على منزل في قرية سيكركا، ما أسفر عن وقوع إصابات بين المدنيين”.

وقالت مصادر محلية لـ(باسنيوز) إن “قوات خاصة من (قسد) استهدفت عصر اليوم مواقع للجيش التركي في الجهة المقابلة لقرية سيكركا شرق القامشلي بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة”.

ونزح مئات المواطنين من القرية على خلفية تصاعد الاشتباكات بين (قسد) والجيش التركي وسط قصف متبادل بين الطرفين.

وأفاد مواطن من القرية بنشر (قسد) أسلحة رشاشة ومنصات اطلاق قذائف الهاون على اسطح المنازل والأبنية.

هذا فيما كانت 3 عناصر من (قسد) قتلوا ، اليوم الثلاثاء ، في استهداف طائرة مسيرة تركية لنقطة عسكرية شمال مدينة قامشلو.

مصدر خاص كان قد كشف لـ(باسنيوز): إن ” المسيرة التركية استهدفت قرابة الساعة 1 ظهراً (بالتوقيت المحلي) موقعاً بالقرب من أحد انفاق (قسد) شمال مدينة قامشلو بالقرب من الحدود التركية.”

وأشار المصدر إلى “مقتل 3 عناصر من (قسد) واصابة 2 اخرين بجروح بليغة نقلا إلى المشفى العسكري في المدينة”.

وبعد دقائق من استهداف المسيرة للموقع العسكري سقطت قذيفة بالقرب من المنطقة ذاتها مصدرها الأراضي التركية.

وتشهد مناطق الشريط الحدودي في غربي كوردستان مع تركيا تصعيداً عسكريا منذ أيام وسط تبادل القصف والاستهداف بين (قسد) والقوات التركية.

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