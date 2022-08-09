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اشتباكات عنيفة بين ‹قسد› والجيش التركي في الدرباسية وتل تمر

الجيش التركي وقسد يتبادلان القصف..والوطني يصدّ محاولة تسلل

تجري مساء اليوم الثلاثاء، اشتباكات عنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية ‹قسد› والجيش التركي في ريف الدرباسية وتل تمر شمالي الحسكة، في غربي كوردستان (كوردستان سوريا)، فيما أعلنت ‹قسد› مقتل وإصابة سبعة من عناصرها في قصف مسيرة تركية.

وقالت مصادر محلية من المنطقة، إن «قصفاً متبادلا  بالأسلحة الثقيلة تجري بين ‹قسد› والجيش التركي في قريتي الكوزلية والدشيشة في ريف ناحية تل تمر، وقرية ديرونا في ريف ناحية الدرباسية، وسط نزوح السكان من المنطقة».

إلى ذلك، كشفت ‹قسد› في بيان اليوم، مقتل أربعة من عناصرها وإصابة ثلاثة آخرين بجروح في قصف لمسيرة  في مدينة قامشلو.

وقال‹قسد›، إن «تركيا تحاول خلق حالة من الخوف والفزع بين سكان المنطقة»، مؤكدة أنها سوف تثأر من الجيش التركي ردا على الهجمات الأخيرة.

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