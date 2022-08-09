الإعلام العبري: الجهاد الاسلامي حققت انجازا لايمكن تجاهله

ويأتي ذلك بعد إعلان دخول اتفاق الهدنة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، حيّز التنفيذ بوساطة مصرية، ابتداءً من الساعة 11:30 من مساء أمس الأحد.

سبق ذلك، إعلان “سرايا القدس“، الجمعة، بدء الرد على عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة، حيث أطلقت نحو 1000 صاروخ في اتجاه الأراضي فلسطين المحتلة، بعد شن الاحتلال الإسرائيلي عدواناً على القطاع.

وتعليقاً على ذلك، قال العقيد في الاحتياط كوبي ميروم “للقناة الـ 13” االعبرية: “أنا أعتقد أنّه يوجد إنجاز على مستوى الوعي للجهاد الإسلامي ولا يمكن تجاهله”، مضيفاً أنّ “حركة الجهاد استطاعت إطلاق ألف صاروخ في 3 أيام واستهدف وسط اسرائيل والقدس ومطار بن غوريون”.

وأضاف ميروم: “حركة الجهاد استطاعت أن تطلق ألف صاروخ في 3 أيام، وتشوّش حياة عشرات آلاف الإسرائيليين، وهذا ينبغي وضعه على الطاولة عندما نتحدث عن إنجازات هذه العملية”.

وتابع: “أنا أعتقد أنّ هذه لن تكون صورة الحرب القادمة، فالتحدي لدينا مقابل حماس وحزب الله، لن يكون حرب في ساحة واحدة بل كل حرب ستكون في عدة ساحات، وأكبر بأضعاف، مع آلاف الصواريخ ضد الجبهة الداخلية ومئات الضحايا والأضرار”، معتبراً أنّ “هذه هي الصورة التي ستكون وليس التي كانت في الأيام الثلاثة الأخيرة”.

وفي السياق، قالت وسائل إعلام عبرية إنّ “حماس لديها قدرات أكثر بمئات المرات، ولحزب الله بألف مرة”، مشيرةً إلى أنّ “السيناريو المثير للقلق في مواجهة متعددة الساحات”.