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السيد الصدر: الإصلاح سينتصر على الفساد في العراق

السيد الصدر: الإصلاح سينتصر على الفساد في العراق

قال زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر  الإثنين في تغريدة جديدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ان الإصلاح سينتصر على الفساد في العراق.

وقال السيد الصدر في تغريدته التي جاءت بمناسبة قرب حلول يوم عاشوراء الامام الحسين (عليه السلام) الذي يصادف يوم غد الثلاثاء في العراق، قال فيها: “اللهم تقبَّل منَّا وقفتنا الاحتجاجية الحالية في المنطقة الخضراء معكم.. فمعكم معكم لا مع عدوكم من الفاسدين والتبعيين”.

وأضاف: “كما انتصر الدم على السيف في الطف، فسينتصر الإصلاح على الفساد في عراقنا الحبيب”.

نتابع معا نص تغريدة السيد الصدر:

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