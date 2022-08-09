برئاسة نيجيرفان بارزاني وحضور بلاسخارت .. إجتماع القوى السياسية الكوردستانية الاربعاء لبحث انتخابات كوردستان

كشف رئيس ديوان رئاسة إقليم كوردستان فوزي هريري، الاثنين، عن موعد عقد اجتماع رئيس إقليم كوردستان مع القوى والأحزاب الكوردستانية وبحضور مبعوثة الامم المتحدة، لبحث اجراء انتخابات برلمان كوردستان.

وقال هريري في تصريح : أنه “من المقرر ان يتم عقد إجتماع برئاسة رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مع قادة القوى والاحزاب الكوردستانية وبحضور الممثلة الأممية جينين بلاسخارت”، مشيرا الى انه “سيتم عقد الاجتماع في مبنى رئاسة الاقليم يوم الاربعاء المقبل”.

واضاف هريري “لا يوجد اي فيتو على أي جهة سياسية تشارك في هذه الاجتماعات “، مبيناً “أن هذه الاجتماع يهدف الى تقريب وجهات النظر بين جميع الاطراف السياسية لاجراء انتخابات برلمان كوردستان وبحث المسائل العالقة بين القوى الكوردستانية”.

يذكر أن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، دعت في وقت سابق، ممثلي الأحزاب في إقليم كوردستان إلى اجتماع مغلق مشترك، في خطوة نحو فض الخلافات السياسية.

وذكرت البعثة الأممية في بيان، أنها تدعو ممثلي الأحزاب السياسية في إقليم كوردستان إلى الاجتماع، وأضافت، أنه “مع اقتراب موعد انتخابات إقليم كوردستان المقرر إجراؤها في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2022، فإن هذا الاجتماع يتيح فرصة طيبةً وحسنةَ التوقيت لتبادل وجهات النظر مباشرةً”.

وجاءت تلك الدعوة بعد يومين من زيارة رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، إلى مدنية السليمانية والاجتماع مع قيادات الاتحاد الوطني الكوردستاني وأحزاب كوردستانية أخرى.

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