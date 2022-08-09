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بيان إماراتي بشأن محاكمة محامي جمال خاشقجي

من مطار دبي

أكد بيان لسفارة الإمارات في واشنطن، الاثنين، التعاون القائم بين أبوظبي والولايات المتحدة بشأن قضية عاصم غفور، المحامي الأميركي المتهم بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال منذ أكثر من عامين.

وقال البيان إن تبادل المعلومات بشأن المتهم غفور جزء من التعاون المكثف لمكافحة غسل الأموال عبر الحدود، والتمويل غير المشروع.

وأضاف البيان، بحسب مراسل الحرة في دبي، أن عاصم غفور، المحامي السابق للصحفي السعودي جمال خاشقجي، يعتزم استئناف حكم إدانته في موعد مثوله القادم أمام المحكمة في 9 أغسطس، وإنه لا يزال على اتصال منتظم بأسرته والمسؤولين القنصليين الأميركيين.

ويأتي البيان بعدما دانت محكمة غسل الأموال في أبوظبي عاصم عبدالرحمن غفور، الأميريكي الجنسية، بارتكاب جريمتي تهرب ضريبي وغسل أموال مرتبطتين بعملية تهرب ضريبي في دولته، وقضت بمعاقبته بالحبس ثلاث سنوات، وتغريمه مبلغ ثلاثة ملايين درهم، مع الإبعاد عن الدولة.

واعتُقل المحامي في مطار دبي، الشهر الماضي، بينما كان متوجها إلى إسطنبول واقتادته الشرطة إلى مركز احتجاز في أبوظبي.

ورفض غفور الاتهامات الموجهة له، وقال إنه ليست لديه فكرة عن إدانته غيابيا بهذه التهم في أي وقت سابق.

مصطفى سوكحال- دبي
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