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صبحي يبحث مع رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد استعدادات استضافة مصر لبطولة العالم للكراسي المتحركة

أحمد مصطفي:

عقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مع الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد؛ لبحث الاستعدادات المُتعلقة باستضافة مصر لأول بطولة عالم لكرة اليد على الكراسى المتحركة، والمقرر إقامتها فى مصر خلال سبتمبر المقبل.

حضر الاجتماع محمد الأمين رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد، وعدد من ممثلي الاتحادين الدولى والمصرى، وقيادات الوزارة حيث استمع وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الدولى إلى كافة الإجراءات التى سيتم اتخاذها تباعاً استعداداً لفعاليات البطولة، والميزانية المقترحة لها.

تناول الاجتماع تشكيل لجان البطولة، ومواعيد وصول المنتخبات، وتجهيزات الصالات المغطاة المُستضيفة للمنافسات، وتحديد أماكن الإقامة، وعرض مهام لجان البطولة المختلفة.

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