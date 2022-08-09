ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي مشروع فيلم إنشالله ولد ينافس على جوائز ورشة فاينال كات فينيسيا

ينافس مشروع الفيلم الروائي إنشالله ولد للمخرج أمجد الرشيد على جوائز ورشة فاينال كات فينيسيا التي تقام ضمن فعاليات النسخة 79 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي الذي يعقد في الفترة بين 31 أغسطس/آب حتى 10 سبتمبر/أيلول برئاسة النجمة جوليان مور.

ورشة فاينال كات فينيسيا تدعم الأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج من قارة أفريقيا والعراق والأردن ولبنان وفلسطين وسوريا، من خلال عرض مشاريع الأفلام التي تم اختيارها للمشاركة بالورشة أمام مجموعة المنتجين، الموزعين ومبرمجي المهرجانات السينمائية، وتختتم الورشة بمنح جوائز للأفلام الفائزة لدعمها في مرحلة ما بعد الإنتاج.

وكان مشروع إنشالله ولد قد حصل على منحة تطوير من ملتقى القاهرة السينمائي ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما نال دعم من صندوق البحر الأحمر خلال فعاليات النسخة الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي. كما نال المشروع دعم من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام في دورتين حيث حصل على دعم الإنتاج ودعم ما بعد الإنتاج، بالإضافة إلى دعم الإنتاج من مؤسسة الدوحة للأفلام.

تبدأ أحداث الفيلم مع نوال التي تفقد زوجها فجأة، فتجد نفسها أمام تحديات المجتمع وقوانينه التي يمكن أن تنقلب موازينه إذا كان لديها طفل ذكر وليس أنثى.

الفيلم من إخراج أمجد الرشيد يشاركه التأليف دلفين أوغت ورولا ناصر، وبطولة منى حوا، هيثم عمري، سلوى نقارة، يمنى مروان، محمد جيزاوي، إسلام العوضي، وإنتاج The Imaginarium films (رولا ناصر وأسيل أبو عياش) بمشاركة بيت الشوارب (ذيب والحارة)، وتتولى MAD Solutions وLagoonie مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.

إنشالله ولد ليس التعاون الأول بين أمجد وMAD حيث تولت الأخيرة توزيع فيلمه القصير الببغاء مع دارين ج.سلام وفاز بالعديد من الجوائز الدولية منها جائزة لجنة التحكيم في مهرجاني توين سيتيز للفيلم العربي في مينيسوتا ومالمو للسينما العربية بالسويد، وكان عرضه العالمي الأول في مهرجان دبي السينمائي الدولي ٢٠١٦، ويُعرض حاليًا على .OSN

أمجد الرشيد مخرج أردني حاصل على درجة الماجستير في معهد البحر الأحمر للفنون السينمائية (RSICA). بعد حصوله على جائزة أفضل سيناريست عن الخيال القصير في مسابقة إنتاج الأفلام الأولى في عمان في عام ٢٠٠٥، بدأ أمجد العمل كمخرج ومنتج ومصمم إنتاج في مقاطع فيديو موسيقية وأفلام روائية قصيرة وطويلة. وفي عام ٢٠٠٧ شارك في ملتقى برليناله للمواهب في مهرجان برلين السينمائي الدولي.

وأخرج أمجد فيلم إمض في الطريق، وهو فيلم ترويجي أُنتِج للمنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) الممول من قبل مركز الملك عبدالله الثاني للتميز والهيئة الملكية الأردنية للأفلام.

وتضم قائمة أعماله خمسة أفلام قصيرة عُرضت في المهرجانات السينمائية الدولية. وفي ٢٠١٣ أخرج المسلسل الكوميدي الأردني رانيا شو. وفي ٢٠١٦ تم إدراج أمجد ضمن قائمة “نجوم الغد العرب” بمجلة سكرين دايلي من بين 5 مواهب أفلام ناشئة من العالم العربي.

رولا ناصر منتجة مستقلة أردنية، تمتلك خبرة في كل الجوانب الإنتاجية المتنوعة من الإعلانات التجارية والمسلسلات التلفزيونية والأفلام منخفضة الميزانية والأعمال التجارية ضخمة الميزانية. بدأت رولا ناصر مشوارها بالعمل في مشاريع قناتي BBC وديسكفري. وعملت مع الهيئة الملكية الأردنية للأفلام لمدة خمس سنوات، وفي عام 2011 أسست شركة The Imaginarium Films، واختيرت أعمالها للمشاركة في العديد من المهرجانات المرموقة.

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