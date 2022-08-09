كوردستان تستعد لإعادة رفات 171 من المؤنفلين في صحراء السماوة

أصدرت وزارة الشهداء والمؤنفلين في اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن إعادة رفات 171 مؤنفلاً الى الاقليم.

وقالت الوزارة في بيان “تمكنّا بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء الاتحادية من العثور على مقبرة جماعية عام 2019 في منطقة تل الشيخية الواقعة بصحراء السماوة تضم رفات 171 شخصاً قضوا في حملات الأنفال”.

وأشارت الى انها حاولت “اعادة وفاة المؤنفلين الى الاقليم لمواراتهم الثرى في مراسم تليق بهم لكن اجراءات الاعادة تأخرت بسبب ظهور فيروس كورونا”.

وتابعت “بعد تحسن الموقف الوبائي حاولنا مرة اخرى بالتنسيق مع الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية اعادة الرفات لكن عدداً من النواب الكورد في البرلمان العراقي قدموا اعتراضاً على إعادة رفات الشهداء وللأسف تسببوا بعرقلة العملية التي كانت تخطط لها حكومة الاقليم”.

واكدت الوزارة “استمرار الجهود الحكومية لإعادة رفات هؤلاء الشهداء الـ171 الى الاقليم ومواراتهم الثرى في مراسم تليق بهم”.

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