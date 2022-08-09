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مسؤول بالخارجية الايرانية: قدمنا ردا اوليا على مقترحات مورا حول المسائل العالقة

مسؤول بالخارجية الايرانية: قدمنا ردا اوليا على مقترحات مورا حول المسائل العالقة

قال مسؤول رفيع بالخارجية الإيرانية إن المنسق الأوروبي في مفاوضات فيينا إنريكي مورا عرض مقترحات حول المسائل العالقة بمفاوضات فيينا على الأطراف الأخرى ونحن قدمنا ردا أوليا عليها.

وبحسب وکالة الانباء الايرانية “ارنا” أضاف مسؤول رفيع بالخارجية إن المقترحات التي عرضها مورا بحاجة لدراسة شاملة وسنقدم ملاحظاتنا للمنسق الأوروبي وباقي الأطراف فور استكمالها.

وأوضح أنه خلال جولة المفاوضات الأخيرة تبادلنا مواقفنا مع الأطراف الأخرى وبحثنا عددا من مقترحاتنا وتم إحراز تقدم نسبي في بعض القضايا، مضيفا أن المبدأ الأساسي لنا في المفاوضات هو ضمان حقوق ومصالح إيران.

وقال أن مخاوف فريقنا المفاوض كانت تتمثل في كيفية تنفيذ الاتفاق وتأمين المصالح الاقتصادية لإيران وتقديم الضمانات لها بشأن تنفيذ المستدام للالتزامات من قبل الجانب الآخر ومنع تكرار السلوك غير القانوني للولايات المتحدة.

وتابع أن المنسق الأوروبي للمفاوضات إنريكي مورا عرض مقترحات حول المسائل العالقة بالمفاوضات على الأطراف الأخرى ونحن قدمنا ردا أوليا عليها مضيفا أن المقترحات التي عرضها مورا بحاجة لدراسة شاملة وسنقدم ملاحظاتنا للمنسق الأوروبي وباقي الأطراف فور استكمالها.

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