مصدر يكشف عن آخر المستجدات بخصوص المؤتمر الـ 14 للديمقراطي الكوردستاني

بدأت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الـ 14 للحزب الديمقراطي الكوردستاني ، الخطوات العملية لعقد المؤتمر ، واكملت 40% من اعماله ، وسُيعقد المؤتمر في محافظة دهوك بمشاركة 800 عضو باشراف الرئيس مسعود بارزاني زعيم الحزب.

ووفق معلومات توفرت : تتكون اللجنة التحضيرية من 21 عضواً 2 منهم يديرون اعمال مؤسسات الحزب في اوربا والولايات المتحدة ، والـ 19 الباقين في العراق وإقليم كوردستان ، وقد توزعت اللجان على المحافظات للشروع باعمالها ، حيث تضم كل محافظة لجنة من 3 أشخاص.

وستكون نسبة 25% من أعضاء المؤتمر الـ 800 من النساء ، وأعضاء القيادة والمكتب السياسي (الحاليين) فقط سيكون مشاركتهم في المؤتمر من دون انتخاب.

وعلمت (باسنيوز) من اللجنة التحضيرية للمؤتمر ، انه سيعقد مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني في محافظة دهوك ، كما من المقرر ان تجرى قريباً انتخاب أعضاء المؤتمر على مستوى المنظمات واللجان المحلية والفروع ، والأجهزة الحزبية الاخرى.

هذا وبسبب الحرب مع داعش والمشاكل والخلافات مع بغداد وتفشي فيروس كورونا ـاخر انعقاد المؤتمر الـ 14 للديمقراطي الكوردستاني ، اعرق واكبر الأحزاب الكوردستانية.

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