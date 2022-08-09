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مصدر يكشف عن آخر المستجدات بخصوص المؤتمر الـ 14 للديمقراطي الكوردستاني

مصدر يكشف عن آخر المستجدات بخصوص المؤتمر الـ 14 للديمقراطي الكوردستاني

بدأت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الـ 14 للحزب الديمقراطي الكوردستاني ، الخطوات العملية لعقد المؤتمر ، واكملت 40% من اعماله ، وسُيعقد المؤتمر في محافظة دهوك بمشاركة 800 عضو باشراف الرئيس مسعود بارزاني زعيم الحزب.

ووفق معلومات توفرت : تتكون اللجنة التحضيرية من 21 عضواً 2 منهم يديرون اعمال مؤسسات الحزب في اوربا والولايات المتحدة ، والـ 19 الباقين في العراق وإقليم كوردستان ، وقد توزعت اللجان على المحافظات للشروع باعمالها ، حيث تضم كل محافظة لجنة من 3 أشخاص.

وستكون نسبة 25% من أعضاء المؤتمر الـ 800 من النساء ، وأعضاء القيادة والمكتب السياسي (الحاليين) فقط سيكون مشاركتهم في المؤتمر من دون انتخاب.

وعلمت (باسنيوز) من اللجنة التحضيرية للمؤتمر ، انه سيعقد مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني في محافظة دهوك ، كما من المقرر ان تجرى قريباً انتخاب أعضاء المؤتمر على مستوى المنظمات واللجان المحلية والفروع ، والأجهزة الحزبية الاخرى.

هذا وبسبب الحرب مع داعش والمشاكل والخلافات مع بغداد وتفشي فيروس كورونا ـاخر انعقاد المؤتمر الـ 14 للديمقراطي الكوردستاني ، اعرق واكبر الأحزاب الكوردستانية.

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