نيجيرفان بارزاني في ذكرى عاشوراء: لا زلنا نستلهم منها دروس التضحية والوقوف بوجه الظلم

قال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الاثنين، بأنه “لازلنا نستلهم دروس التضحية من ذكرى استشهاد الامام الحسين لاعلاء كلمة الحق”.

وذكر نيجيرفان بارزاني في تغريدة على “تويتر”: “نستذكر اليوم في العاشر من شهر محرم الحرام (عاشوراء) ذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام) تلك الفاجعة التي لازلنا نستلهم منها دروس التضحية والوقوف بوجه الظلم لإعلاء كلمة الحق”.

وأضاف “ما أحوجنا اليوم في العراق لتلك القيم والمبادئ الإنسانية”، مردفاً “أن شعبنا جدير بحياة أفضل ومستقبل واعد”.وقُتل الإمام الحسين بن علي حفيد النبي محمد ومعه كوكبة من أهل بيته وأصحابه علي يد جيش تابع لثاني خليفة أموي وهو يزيد بن معاوية في “واقعة الطف” أو ما تعرف تاريخيا بأسم معركة كربلاء التي حدثت في العاشر من محرم سنة 61 للهجرة .

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