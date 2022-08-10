إصابة موظف في وزارة التجارة بنيران مجهولين غربي بغداد

أفاد مصدر امني، اليوم الأربعاء، بإصابة موظف في وزارة التجارة بنيران مجهولين غربي بغداد.

وقال المصدر ان “هجوماً مسلحاً استهدف موظفاً في وزارة التجارة ادى الى إصابته بجروح من قبل مجهولين في منطقة العامرية غرب بغداد”.