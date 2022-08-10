ادانات واسعة لاغتيال قيادات حركة فتح بالضفة الغربية واتهامات لاسرائيل باغتيال قيادى بفتح بلبنان

منظمة: اغتيالات اسرائيل قيادات حركة فتح يهدد بانهيار اتفاقية اوسلو

منظمة : اغتيال قيادات فلسطينية دعاية انتخابية لحكومة لابيد قبيل انتخابات الكنيست

بيان صحفى

ادانت منظمة العدل والتنمية الحقوقية اغتيال اسرائيل ابراهيم النابلسى بالضفة الغربية قائد كتائب شهداء الاقصى التابعة لحركة فتح الفلسطينية وعدد من مرافقيه واتهمت اسرائيل بالوقوف خلف اغتيال مسؤول الارتباط في الأمن الوطني الفلسطيني التابع لحركة فتح العميد سعيد علاء الدين العسوس بمخيم عين الحلوة بلبنان

واكد المتحدث الرسمى للمنظمة والباحث السياسى زيدان القنائى ان اغتيالات اسرائيل لقيادات حركة فتح وتخطيط حكومة لابيد لاغتيالات جديدة لقيادات فتح داخل لبنان او

الضفة الغربية يهدد بانهيار اتفاقية اوسلو الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية برعاية امريكية

واكدت المنظمة ان موجة الاغتيالات الاسرائيلية التى تستهدف كافة الفصائل الفلسطينية وقيادات فتح تدخل فى اطار الدعاية الانتخابية لحكومة لابيد فى ظل اقتراب انتخابات الكنيست والمنافسة مع حزب نتنياهو حيث تعمل حكومة لابيد على كسب شعبية بالشارع الاسرائيلى واظهار انها حكومة قوية قادرة على تحقيق الامن للاسرائيليين

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