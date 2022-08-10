الاطار التنسيقي يعلق الآمال على الانتخابات المبكرة ويتوقع رفع رصيده النيابي لـ 50%

عبر القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، الاربعاء، عن عم خشية الاطار من اجراء اي انتخابات مبكرة شريطة اجراء تعديل في القانون، مبينا ان قانون الانتخابات الحالي افقدنا 50% من رصيدنا النيابي.

وقال العتبي في حديث ،ان” قوى الاطار لات خشى اجراء الانتخابات في اي وقت لكن يجب ان تكون وفق مسارات تخلق اجواء مناسبة تسهم في مشاركة اوسع لكل المكونات للادلاء باصواتهم وان تكون تحت اشراف حكومة جديدة قادرة على ادارة ازمات العراق المتداخلة”.

واضاف العتبي،ان” قانون الانتخابات الحالي غير عادل وتغيره أولوية مطلقة لقوى الاطار” لافتا الى ان” القانون افقدنا 50% من رصيدنا النيابي خاصة واننا نملك قواعد شعبية كبيرة في كل المحافظات دون استثناء”.

واشار الى انه” لا انتخابات دون تغير قانون الانتخابات وهذا لايمكن تحقيقه الا في ظل وجود برلمان يمارس اعماله من اجل التصويت على القانون الجديد مؤكدا بان اي تغيرات مقبلة في محاور العملية السياسية لايمكن ان تجري دون مسارات قانونية “.

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