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“البنتاغون” يطبق تكتيكاً جديداً في أوكرانيا

"البنتاغون" يطبق تكتيكاً جديداً في أوكرانيا

أكدت مصادر عسكرية فرنسية، أن وزارة الدفاع الأمريكية تتخذ إجراءات جديدة في أوكرانيا، معتبرة أن هذه الإجراءات تشبه إلى حد كبير “الاستعانة بمصادر خارجية” من المرتزقة.

وقالت المصادر بحسب مجلة “كوسور” إن “وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تطبق إجراءً جديداً لتوظيف أفراد عسكريين أمريكيين في أوكرانيا“.

وأضاف أن الجيش الأمريكي “كان بجانب القوات المسلحة الأوكرانية” منذ بداية الصراع في أوكرانيا.

وتابع: “مع ذلك، لم يكن هؤلاء جنودا أمريكيين حقيقيين، لكنهم كانوا يتعاقدون مع مساعدين يؤدون أدوارهم”.

ولفت إلى أنه “لأول مرة، استخدمت وزارة الدفاع الأمريكية مثل هذه التكتيكات في أوكرانيا“، هذه التكتيكات هي “مثل الاستعانة بمصادر خارجية، وبحث عن المتخصصين من أجل المال الذين هم على استعداد للمشاركة في الأعمال العدائية على نطاق واسع في أوكرانيا“.

وأضاف أن هؤلاء يعملون تقريبا “في جميع ساحات القتال”.

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