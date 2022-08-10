التيار الصدري يستعد لتصعيد جديد قرب ‹الخضراء›

كشف مصدر سياسي مطلع في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الثلاثاء، أن التيار الصدري يستعد لتنفيذ تصعيد جديد قرب المنطقة الخضراء وسط بغداد رداً على تصريحات زعيم ائتلاف ‹دولة القانون› نوري المالكي.

وأوضح المصدر : أن «التصعيد الجديد سوف يتضمن مسك محاور المنطقة الخضراء وبصورة تدريجية وبخطط مدروسة إلى جانب أمور أخرى سوف تكون مفاجئة».

مبيناً بأن «التصعيد يعد المرحلة الثانية من (ثورة محرم الحرام)، وهناك مراحل أخرى قد تأتي لاحقاً لحين الاستجابة وتنفيذ كافة المطالب».

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