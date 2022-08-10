Posted on by

التيار الصدري يستعد لتصعيد جديد قرب ‹الخضراء›

التيار الصدري يستعد لتصعيد جديد قرب ‹الخضراء›

كشف مصدر سياسي مطلع في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الثلاثاء، أن التيار الصدري يستعد لتنفيذ تصعيد جديد قرب المنطقة الخضراء وسط بغداد رداً على تصريحات زعيم ائتلاف ‹دولة القانون› نوري المالكي.

وأوضح المصدر : أن «التصعيد الجديد سوف يتضمن مسك محاور المنطقة الخضراء وبصورة تدريجية وبخطط مدروسة إلى جانب أمور أخرى سوف تكون مفاجئة».

مبيناً بأن «التصعيد يعد المرحلة الثانية من (ثورة محرم الحرام)، وهناك مراحل أخرى قد تأتي لاحقاً لحين الاستجابة وتنفيذ كافة المطالب».

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close