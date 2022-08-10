الشرطة الفرنسية تقتل مشردا في مطار شارل ديغول بباريس

وقال مسؤولون: إن عناصر الشرطة أطلقوا الرصاص بعد أن كان تصرف الرجل “بطريقة عدوانية”، فيما ذكرت قيادة شرطة باريس في تغريدة أنّ عناصرها “حيّدوا هذا الصباح شخصًا بحوزته سلاح أبيض في مطار رواسي شارل ديغول”.

رصاصة واحدة

وذكر مصدر بالشرطة لوكالة رويترز أن الرجل كان مشردًا وهدد أفراد أمن المطار والشرطة، فيما أفادت وكالة فرانس برس أن الحادث وقع في إحدى محطات الركاب صباحًا، عندما “كان مشرد يزعج عناصر الأمن فاستدعيت تعزيزات من شرطة الحدود لإخراجه”.

وابتعد الرجل وهو يكيل الشتائم ومن ثم استدار وشهر سكينًا. ففتح شرطي النار باتجاهه على ما ذكرت مصادر الشرطة للوكالة الفرنسية.