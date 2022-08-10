الصدر يطالب القضاء بحل البرلمان خلال مدة اقصاها نهاية الاسبوع المقبل

طالب زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، رئيس مجلس القضاء الاعلى بحل البرلمان خلال مدة اقصاها نهاية الاسبوع القادم، بعد سلسلة المخالفات الدستورية للمدد المحددة لاختيار الرئاسات الثلاث.

الصدر، وفي تغريدة تابعتها دجلة، اكد بأنه متفاءل بالسلطة القضائية على الرغم مما تتعرض له من ضغوطات امنية وسياسية وتسريبات من هنا وهناك، بأن يقوم بتكليف رئيس الجمهورية بتحديد موعد انتخابات مبكرة مشروطة بعدة شروط سيتم الاعلان عنها لاحقا، كما دعا الصدر، انصاره المشاركين في الاعتصامات، ونواب كتلته المستقيلة، كذلك محبي الوطن بتقديم دعاوى رسمية للمحكمة الاتحادية لتقديمها الى الجهات القضائية المختصة، مؤكدا وجود موقف آخر من المتظاهرين، اذا ما خُذِلَ الشعب مرة اخرى، بحسب تعبيره.

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