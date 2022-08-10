اللغة العربية تختلط بالكردية في تأدية الردات الحسينية وسط أربيل

صدحت وسط أربيل أصوات إحياء مراسم عاشوراء، إذ يحيي عشرات هذه المراسم وسط أجواء حزينة، يستذكرون فيها مقتل الإمام الحسين وأهل بيته.

وأغلب حاضري المراسم من سكان بغداد والوسط والجنوب المقيمين في إقليم كردستان، فضلا عن شخصيات رسمية ووجاهات اجتماعية أخرى من مختلف الأطياف.

ويقول مناف محمد، رجل دين، لـUTV إن “من الطبيعي عدم وجود فرق بين سني وشيعي في حب آل البيت، فكلنا في المظلومية سواء”.

واختلطت في مجالس أربيل اللغة العربية بالكردية في تأدية الردات الحسينية، في مشهد يقول حاضرون فيه إنه تحول إلى عامل وحدة بين الجميع.

ونسق القائمون على مجالس العزاء الحسينية في أربيل قبل نحو شهر من عاشوراء مع وزارة أوقاف الإقليم والجهات ذات العلاقة، لتكون أكثر تنظيما في أماكن متفق عليها بين الطرفين.

المراسل: مشرق المنصور

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