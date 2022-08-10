النائب علي شداد يصف ماتتعرض له البصرة بالمؤامرة الكبيرة ويحمل حكومة تصريف الاعمال مسؤولية التهاون مع المخربين

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حذر النائب عن محافظة البصرة “علي شداد” من مغبة الاعمال التخريبية التي تتعرض لها محافظة البصرة واخرها التجاوز على قناة البدعة الاروائية (القناة الناقلة للمياه العذبة الى محافظة البصرة) واصفا هذه الأعمال بالمؤامرة المدروسة والتي يراد منها اشعال الشارع العراقي من خلال البصرة” .

وحمل “شداد” رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي مسؤولية الازمات الراهنة التي تتعرض لها محافظة البصرة كأزمتي الماء والكهرباء في ضل تصدر البصرة مدن العالم بارتفاع درجات الحرارة وتفاقم الأزمات الخدمية” .

ولفت الى ان “الحكومة العراقية مطالبة باتخاذ خطوات أكثر جدية وواقعية للتحرك باتجاه حلحلة الازمات التي تعاني منها مدينة البصرة وكشف الجهات المتورطة بإشعال فتيل الازمات في المحافظة” .

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