تظاهرة شعبية امام دائرة كهرباء ديالى واغلاق فوري لاهم شوارع بعقوبة

تظاهرات العشرات من اهالي ديالى، الاربعاء، تظاهرة امام دائرة الكهرباء للمطالبة بفتح ملفات الفساد.

وقال منتظر التميمي احد المتظاهرين في حديث ،ان” العشرات من اهالي ديالى خرجوا في تظاهرة شعبية امام دائرة الكهرباء في شارع الطابو وسط بعقوبة للمطالبة بفتح ملفات الفساد التي تسببت بانهيار الطاقة في مناطق واسعة وسيطرة احزاب وساسة على قراراتها منذ سنوات”.

واضاف التميمي،ان” الاجهزة الامنية اغلقت شارع الطابو بالكامل لتامين التظاهرة التي جاءت لفضح الفساد في مؤسسة خدمية كبيرة”. انتهى/ 25 ف

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