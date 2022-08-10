تقارير تتوقع اجتياح الصين تايوان فى ذكرى العيد الوطنى لجمهورية الصين الشعبية  1 اكتوبر القادم

بيان صحفى

توقعت تقارير منظمة العدل والتنمية للدراسات اجتياح الصين لتايوان عسكريا من كافة الاتجاهات فى ذكرى العيد الوطنى للصين او عيد الاستقلال مطلع اكتوبر القادم

ورجح المتحدث الرسمى للمنظمة والباحث السياسى زيدان القنائى اجتياح الصين تايوان فى ذكرى العيد الوطني لجمهورية الصين الشعبية يوم 1 أكتوبرحيث تعتبر الصين تايوان جزا لا يتجزا من اراضيها

جمهورية الصين الشعبية تاسست في 1 أكتوبر 1949 وأعلنت الحكومة المركزية أن الأول من أكتوبر هو العيد الوطني لجمهورية الصين الشعبية

ويجرى الجيش الصينى مناورات كبرى بالقرب من تايوان وبمضيق تايوان بعد التوترات الناجمة عن زيارة رئيسة مجلس النواب الامريكى بيلوسى لتايوان

باستخدام هذا الجهاز الذي يعتبر أول مطياف عالي الدقة بالأشعة تحت الحمراء في العالم لتلسكوب من فئة 8 أمتار تم البدء في البحث عن كواكب حول النجوم القزمة الحمراء، وعلى وجه التحديد ، بحث الباحثون عن “التذبذب” الذي يسببه كوكب خارج المجموعة الشمسية في مدار نجمه ؛ يسجل التذبذب كتحول طفيف في الطول الموجي للضوء من النجم أثناء تحركه باتجاه الأرض وبعيدًا عنها.

إن اكتشاف الكوكب( روس 508 b) أول نجاح للمشروع الذي بدأ منذ 14 عاماً ، والذي تم تسميته رسميًا ببرنامج IRD سوبارو الاستراتيجي (IRDSSP).

(روس 508 b) ، الكوكب الثالث الذي يمكن العثور عليه حول مثل هذا النجم المنخفض الكتلة ، يبلغ متوسط ​​المسافة من نجمه واحدًا على عشرين ضعف المسافة بين الأرض والشمس.

يعتقد ابعلماء الذين اكتشفوه أن مدار الكوكب الإهليلجي ينقله إلى منطقة النجم (روس 508) الصالحة للحياة كل 11 يومًا.

يظهر هذا الاكتشاف بأن المطياف IRDSSP قادر على اكتشاف الكواكب بمفرده بدقة عالية حتى حول الأقزام الحمراء الخافتة جدًا بحيث لا يمكن رصدها بالضوء المرئي.

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