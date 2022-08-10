حرس الثورة: فلسطين ستبقى قضيتنا حتى محو “إسرائيل”

وأضاف فدوي، خلال وقفة تضامنية حاشدة من قبل أهالي طهران تضامناً مع الشعب الفلسطيني، واحتجاجاً على الجرائم الوحشية الأخيرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد أهالي قطاع غزة، أنّ “الصهاينة وجميع من يتبعهم يجب أن يحذروا ويخافوا من جبهة الحق لأن يدها ستكون هي العليا”.

وتابع من مكان الوقفة القريبة من السفارة الفلسطينية في العاصمة الإيرانية طهران، أنّ “الصهاينة يحمون أنفسهم بالقبة الحديدية والجدران الإسمنتية بعدما كانوا يدّعون أنّ دولتهم تمتدّ من النيل إلى الفرات”.

وشدد نائب قائد حرس الثورة الإسلامية على أنّ “فلسطين ستبقى قضية العالم الإسلامي الأولى حتى محو إسرائيل من الوجود”.

وقال نائب القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية: ان الفريق الشهيد قاسم سليماني ملأ أيدي الفلسطينيين و هذه العملية دائمة وسيستمر الحرس الثوري الإيراني بهذه الطريقة.

وشدد العميد فدوي على المكانة الرفيعة للشهداء ، وتابع: “بالتأكيد ان الشهداء الفلسطينيون أقوى وأكثر نفوذاً من حياتهم ، كما أن الشهيد سليماني أقوى من الجنرال سليماني”.

وفي النهاية قال نائب القائد العام للحرس الثوري الإسلامي: لأن الكيان الصهيوني قاسٍ وباطل فإنه ان شاء الله لن يكمل عامه الثمانين.

وردد المحتجون شعارات “الموقت لأميركا”، و”الموقت لاسرائيل”، و”هيهات منّا الذلّة”، معلنين استياءهم الشديد تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

ورفع المتظاهرون العلم الفلسطيني، وصور شهداء قادة المقاومة الفلسطينية في وقفتهم التضامنية مع الشعب الفلسطيني.