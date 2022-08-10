رمى أكثر من 16 ألف دولار في الشارع… وأبلغ الشرطة بفقدان أمواله!

فتحت الشرطة في كوريا الجنوبية تحقيقاً مع رجل من الجنسية العراقية قام برمي مبلغ كبير من عملتي الدولار واليورو في شارع يقع بمنطقة سكنية في حي نوون في سيول مساء الخميس.

في تفاصيل الحادثة وفقاً لمسؤولي الشرطة، قام العراقي وهو في الثلاثينات من عمره، برمي ما قيمته الإجمالية 22 مليون وون (16930 دولاراً أميركياً) من عملات الدولار واليورو والوون الكوري.

وبحسب شهود العيان، حاول الرجل إعطاء النقود لأحد المارة قائلاً: “لدي الكثير من المال”، لكن هذا الشخص رفض أخذها منه، فبدأ الرجل في بعثرة الأوراق النقدية.

وبعد ذلك، غادر الرجل صاحب الأموال المكان، وأبلغ الشرطة لاحقاً أنه فقد أمواله.

في السياق، لم تعثر الشرطة في تحقيقاتها على أي علامات على ارتكاب جريمة، كما أن اختبار تعاطي المخدرات جاء سلبياً.

بدوره، أوضح مسؤول بالشرطة أن “بعد التأكد من أن الرجل غير مستقر نفسياً، نبحث عن أفراد أسرته أو أصدقائه لتسليمه إليهم”.

وأعلن أنه تم استرجاع جميع الأوراق النقدية التي تخلص منها الرجل، وستتم إعادتها إليه عند تسليمه إلى أهله.