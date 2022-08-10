عمل تخريبي يطال إحدى القنوات الناقلة للمياه في البصرة

أعلنت خلية الإعلام الحكومي، الثلاثاء، تعرض قناة البدعة (القناة الناقلة للمياه لمحافظة البصرة) إلى عمل تخريبي من قبل مجموعة من المتجاوزين على القانون، وبالتزامن مع ذكرى العاشر من المحرم الحرام، مبينة أن المتجاوزين أقدموا على كسر أكتاف القناة ضمن (كم ٩).
وذكرت الخلية في بيان أن “الهدف من العملية التخريبية، حرمان أهالي محافظة البصرة من المياه، إلا أن القوات الأمنية المرابطة على القناة، أقدمت على إلقاء القبض على المنفذين”.
وأضافت، أن “ملاكات وزارة الموارد المائية، تمكنت من إصلاح العارض وإعادة القناة إلى وضعها الطبيعي وضخ المياه وإيصالها إلى كافة مستحقيها في المحافظة”.تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
وأوضحت الخلية، أن “وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، وجه باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين، مطالباً القضاء العراقي باتخاذ اقصى العقوبات بحقهم”.