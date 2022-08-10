عمل تخريبي يطال إحدى القنوات الناقلة للمياه في البصرة

من المياه، إلا أن القوات الأمنية المرابطة على القناة، أقدمت على إلقاء القبض على المنفذين”.

أعلنت خلية الإعلام الحكومي، الثلاثاء، تعرض قناة البدعة (القناة الناقلة للمياه لمحافظة البصرة) إلى عمل تخريبي من قبل مجموعة من المتجاوزين على القانون، وبالتزامن مع ذكرى العاشر من المحرم الحرام، مبينة أن المتجاوزين أقدموا على كسر أكتاف القناة ضمن (كم ٩).وذكرت الخلية في بيان أن “الهدف من العملية التخريبية، حرمان أهالي محافظة البصرة