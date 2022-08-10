فتاة من الديانة المسيحية تعمل في تقديم الخدمات الصحية في المفارز الطبية طيلة ايام زيارة عاشوراء 

على مدار (10) ايام متواصلة خلال (24) ساعة تقوم المفارز الطبية و الصحية بتقديم الخدمات الطبية و الصحية الى زوار الامام الحسين (ع) في مدينة الكاظمية المقدسة حيث تم تقديم الخدمات لمئات الزوار ، و من احدى الملاكات الطبية و الصحية الموجودة في احد المفارز الطبية و الصحية التابعة لدائرة صحة بغداد الكرخ توجد احدى الفتياة التي تعمل بجد و نشاط و بالاخص خلال ليلة و يوم العاشر من محرم و هي تتنقل و تقدم الخدمات الصحية من مصاب الى اخر و هذه الفتاة هي (سالي كيلبرد) من الاخوة من الديانة المسيحية و تعمل موظفة في دائرة صحة بغداد الكرخ – قطاع الاعلام للرعاية الصحية الاولية و تعمل في المفرزة الطبية ضمن فريق الصحة و البيئة التطوعي ،

انها بحق ثورة الحسين العظيمة التي تجمع القلوب و الانسان و البشر بمختلف دياناتهم و قومياتهم و مذاهبهم لتقديم العزاء و الخدمات للزوار و تعلمنا الدروس و القيم حول منهاج الحسين (ع) لتحرير الانسانية جمعاء من الظلم و الجور .

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