كتلة كردية يدعو لإقامة انتخابات كردستان في موعدها المقرر

طالبت كتلة المستقبل الكردية، الأربعاء، بإجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق في موعدها المقرر.

وقال رئيس الكتلة سركوت شمس الدين في حديث إن “الاجتمااعات التي تعقد في رئاسة إقليم كردستان لافائدة منها”.

وأضاف أن “رئاسة كردستان هي طرف غير محايد، والأحزاب الحاكمة تريد إقامة انتخابات وفقا لاهوائها وبما يحفظ امتيازاتها الشخصية والحزبية، ولايريدون إجراء تعديل على قانون الانتخابات”.

ويعقد اليوم اجتماعا في رئاسة اقليم كردستان يجمع الأحزاب الكردية، وبححضور ممثلة الأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت.انتهى 25 ع

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