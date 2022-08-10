كركوك .. العرب الوافدون يبنون مئات المنازل العشوائية بمنطقة “معسكر خالد”

بدعم من إدارة راكان الجبوري المفروضة على محافظة كركوك، يُقدم العرب الوافدون على بناء مئات المنازل العشوائية في منطقة معسكر خالد عند الضواحي الجنوبية من المدينة.

وكان عدد من النازحين الكورد العائدين الى كركوك قبل خيانة 16 أكتوبر 2017، قد استقروا في منطقة معسكر خالد، لكن تم طردهم من منازلهم بحجة انه لا يجوز بناء المنازل العشوائية في هذه المنطقة بدون أخذ الموافقات، ليتم احتلال هذه المنازل بعد ذلك من قبل عناصر تابعة لميليشيات الحشد الشعبي.

وبحسب معلومات حصلت : فقد بنى الوافدون العرب خلال الفترة الماضية مئات المنازل العشوائية في منطقة معسكر خالد، وقامت الادارة المفروضة على كركوك بتسهيل الامر لهم، وذلك بتوفير الخدمات اللازمة مثل الماء والكهرباء، بالاضافة الى انشاء الطرق.

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