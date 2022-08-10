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كيريوس يواجه ميدفيديف في بطولة كندا

واصل الأسترالي نيك كيريوس تألقه وفاز على سيباستيان بايز بنتيجة 64 و64 في بطولة كندا المفتوحة للتنس ليتأهل لمواجهة منتظرة أمام الروسي دانييل ميدفيديف المصنف الأول عالمياً.

وكان اللاعب الأسترالي بعيداً عن مستواه وخسر إرساله عدة مرات، ورغم ذلك أنقذه إرساله وضرباته الأمامية القوية ليفوز على نظيره الأرجنتيني.

عصام عبدالفتاح

وفاز كيريوس في 13 من آخر 14 مباراة وكانت الهزيمة الوحيدة أمام نوفاك ديوكوفيتش في نهائي ويمبلدون في يونيو.

ودخل كيريوس وميدفيديف بطولة الأساتذة في مونتريال بعد الفوز بلقبين في البطولات التي تقام استعدادا لأميركا المفتوحة.

ونال كيريوس اللقب في واشنطن المفتوحة للمرة الثانية، فيما لم يخسر ميدفيديف أي مجموعة في طريقه للقب لوس كابوس.

ويحتل كيريوس المركز 37 في التصنيف العالمي، وكان يمكنه الوصول إلى تصنيف أفضل لولا إلغاء نقاط التصنيف في ويمبلدون هذا العام.

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