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لجنة عليا للإشراف على كهرباء المنطقة الجنوبية

كشفت وزارة الكهرباء عن تشكيل لجنة عليا تتولى الإشراف على ملف الكهرباء في المنطقة الجنوبية. وذكرت الوزارة في بيان.

أن “وزارة الكهرباء تعلن نجاح خطتها الكاملة ليوم العاشر من محرم بتأمين الكهرباء لكامل محافظة كربلاء المقدسة”. وأضاف البيان، أن “الوزارة تعلن كذلك أن المنظومة الكهربائية في طريقها لمعاودة الاستقرار الجيد بعد معالجة العوارض الفنية التي مرت بها”.

وأشار، إلى “تشكيل لجنة وزارية عليا للإشراف على ملف الكهرباء في الجنوب ومحاسبة وعزل من ثبت تقصيرهم خلال الفترة الأخيرة”.

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