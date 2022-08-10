منع وسائل الاعلام من تغطية زيارة رئيس الوزراء الى الموصل واقتصار التغطية على القنوات الرسمية

منعت الحكومة المحلية في الموصل العديد من وسائل الاعلام من تغطية زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى المحافظة، واقتصار التغطية على القنوات الرسمية فقط.

وافاد مراسل اي نيوز الاخبارية الزميل ‘سعد منصور’ لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق انه جرى منعه، ومراسلي قنوات (التغيير، وان نيوز، الحرة عراق، utv) من تغطية الزيارة، والسماح للقنوات الحكومية الرسمية فقط، وهي كل من (الموصلية، التركمانية) لحضور المؤتمر الذي عقده، الكاظمي فور وصوله، وبقية جوانب الزيارة.

ووصل رئيس الوزراء، صباح اليوم الاربعاء، الى مدينة الموصل في زيارة رسمية على رأس وفد رفيع، لافتتاح عدد من المشاريع الخدمية في نينوى.

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق تدين منع الزملاء من اداء مهامهم، وتعده انتهاكا لحرية العمل الصحفي والاعلامي في البلاد، المنصوص عليها في الدستور.

وترفض الجمعية الاجراءات التي تتخذها الجهات المسؤولة في المحافظات، عند زيارة مسؤول، وهي منع الصحفيين من تغطية هذه الزيارات.

وتطالب الجمعية بالكف عن منع الاعلام من اخذ دوره في نقل صورة واضحة عن تطورات الاحداث على الساحة، واحترام مبادئ القانون. والالتزام بالدستور.

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