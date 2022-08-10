وزارة النفط السورية تتهم أميركا بـ”سرقة” 66 ألف برميل نفطي يومياً بالمنطقة الشرقية

اتهمت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية، الولايات المتحدة الأميركية بـ”سرقة” 66 ألف برميل نفطي يومياً بالمنطقة الشرقية من البلاد، مبينةً أن “إنتاج النفط خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت نحو 14.5 مليون برميل”.

وبحسب بيان الوزارة، الثلاثاء (9 آب 2022)، فإن “كمية إنتاج النفط خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت نحو 14.5 مليون برميل بمتوسط إنتاج يومي 80.3 ألف برميل يتم تسليم 14.2 ألف برميل منها يومياً إلى المصافي”.

فيما اتهمت الوزارة القوات الأميركية والمتعاونين معها بـ”سرقة ما يصل إلى 66 ألف برميل يومياً من الحقول المحتلة في المنطقة الشرقية”.

وعقدت الوزارة الاجتماع لـ”مناقشة خطط عملها وعمل الشركات التابعة لها خلال النصف الأول من العام الجاري”.

وذكر بيان الوزارة أن “إنتاج الغاز الطبيعي بلغ حوالي 2 مليار متر مكعب بمعدل إنتاج يومي، 11.3 مليون متر مكعب يومياً، منه 11.1 مليون متر مكعب يومياً غازاً نظيفاً”.

“الغاز المنتج يتم تسليم 82 بالمئة منه لوزارة الكهرباء و3 بالمئة لوزارة الصناعة و15 بالمئة لوزارة النفط كما بلغ متوسط الكميات المسلمة لوزارة الكهرباء بشكل يومي 8.6 ملايين متر مكعب بما فيها محطة السويدية”، وفقاً للبيان.

وأشارت الوزارة إلى “إدخال ثلاث آبار غازية في الإنتاج بينما بلغ الإنتاج الإجمالي من الغاز المنزلي 42 ألف طن بما يعادل 234 طناً يومياً”.

بيانات الوزارة تفيد بأن قطاع النفط والثروة المعدنية تكبد خلال الحرب السورية “خسائر في الأرواح منها 235 شهيداً و46 مصاباً و112 مخطوفاً كما بلغ إجمالي الخسائر المباشرة وغير المباشرة فيه نحو 105 مليارات دولار منذ بداية الحرب وحتى منتصف العام الجاري”.

ومطلع آب الجاري، ألقت القوات الأميركية القبض على 50 عنصراً من مجلس دير الزور العسكري، المنضوي تحت قوات سوريا الديمقراطية، للاشتباه في تواصلهم مع جهات خارجية (الحكومة السورية).

يشار إلى أن حقل العمر، يعتبر أكبر حقل نفطي في سوريا، ويخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وينتج الحقل 10 – 30 ألف برميل يومياً، كما يضم شركتين للغاز الطبيعي والكهرباء، ويقع على الضفة الشرقية لنهر الفرات على بعد حوالي 10 كم شرق مدينة الميادين في محافظة دير الزور.

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