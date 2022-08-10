وزير الرياضة يشهد حفل ختام أسبوع الإخاء المصرى-التونسى

أحمد مصطفى:

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ،مساء اليوم الثلاثاء، حفل ختام أسبوع الإخاء المصرى-التونسى، والذى أُقيم بمسرح الوزارة، بحضور السفير محمد بن يوسف سفير تونس بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

واستضافت وزارة الشباب والرياضة وفداً من دولة تونس مكون من ٢٨ شاباً وفتاة خلال الفترة ٢-١٠ أغسطس الجارى ضمن برامج التبادلات الشبابية بين مصر وتونس، ووفق برنامج التعاون في مجال الشباب بين البلدين، وذلك بتنفيذ الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بالوزارة، والإدارة المركزية لشئون الوزير.

تضمنت الاحتفالية فقرة فنية قدمها أوركسترا وزارة الشباب والرياضة، أعقبها فقرة فنية لأعضاء الوفد التونسى قدموا خلالها باقة من التراث التونسى والإنشاد الدينى، وبعد ذلك تم عرض أبرز توصيات أسبوع الإخاء، واُختتمت الفعاليات بفقرة توزيع شهادات تقدير قدمها كل من الوزير والسفير التونسى إلى جميع الشباب المشاركين فى فعاليات أسبوع الإخاء الشبابى المصرى – التونسى.

شمل برنامج الإسبوع مجموعة من الجلسات الحوارية، وورش تدريبية متنوعة، وزيارة أبرز المعالم السياحية والأثرية ضمن البرنامج الذى وضعته وزارة الشباب والرياضة.

أكد الدكتور أشرف صبحى على أهمية برامج التبادلات الشبابية التى تنفذها الوزارة مع الدول الشقيقة، والهادفة إلى تبادل الخبرات، والتواصل بين الشباب المصري ونظرائهم من مختلف الدول، والتعرف على الثقافات المختلفة، مثمناً على تنوع فعاليات أسبوع الإخاء المصرى -التونسى.

ورحب الوزير بوفد الشباب التونسي خلال تواجدهم ببلدهم الثانى مصر، مشيداً بتميز إبداعاتهم الفنية، والتى أظهروها خلال عرضهم فى احتفالية ختام الفعاليات على مسرح الوزارة.

من جانبه، أعرب السفير التونسى بالقاهرة عن امتنانه وتقديره لحسن استقبال وفد الشباب التونسى، وكرم الضيافة من قبل وزارة الشباب والرياضة المصرية، والبرنامج الثرى الذى تم إعداده لإنجاز هذه الزيارة فى أحسن صورة، متمنياً إقامة أسابيع إخاء شبابية بشكل متواصل بين البلدين.

فى كلمتها، قدمت نوال بو جناح رئيس الوفد التونسى الشكر والتقدير إلى وزير الشباب والرياضة على تنفيذ أسبوع الإخاء المصرى -التونسى، معربةً عن سعادتها وجميع أعضاء الوفد التونسى للمشاركة فى فعاليات هذا البرنامج، والتقدير لمسئولي الوزارة فى تنفيذ أجندة الفعاليات.

حضر حفل الختام الدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة، وعدد من قيادات الوزارة منهم اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، ونجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، والدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير، وعلاء الدين الدسوقي مدير عام الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، ورضا صالح مدير عام العلاقات العامة والخارجية.

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