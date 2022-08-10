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ياسمينا زيتون بأول ظهور لها بعد فوزها بلقب ملكة جمال لبنان

شاركت ​ملكة جمال لبنان​ ​ياسمينا زيتون​ الجمهور مجموعة صور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وثقت من خلالها ظهورها الاول بعد فوزها باللقب.

وظهرت ياسمينا زيتون وهي ترتدي فستاناً رسمياً باللون الأبيض، وتضع وشاح المكلة مكتوب عليه “نحن نتشتاق للبنان”، وهي العبارة التي كانت معتمدة للحفل، مع التاج الخاص بها.
ومن الناحية الجمالية، ظهرت ياسمين وقد ردت شعرها بالكامل عن وجهها إلى الأعلى، وطبقت ماكياج برونزي يليق بملامحها.
وبرعاية وزارة السياحة اللبنانيّة كان قد أقيم حفل إنتخاب ملكة جمال لبنان لعام 2022 في “الفورم دو بيروت” بعد 4 سنوات من الغياب، ليلة أمس الاحد.
وأحيت الحفل الفنانة ​نانسي عجرم​ التي غنت باقة من أغانيها المميزة، كما غنت أغنيتها الجديدة “صح صح”.
وقدمت الحفل الممثلة ومقدّمة البرامج ​إيميه صياح​، وتوجت ياسمينا زيتون ملكة جمال لبنان للعام 2022، فيما حلّت ​مايا أبو الحسن​ وصيفة أولى، جاستينا راشد وصيفة ثانية، لارا هراوي وصيفة ثالثة ودلال حبّ الله وصيفة رابعة.
كما نالت كريستينا نخلة لقب Miss Confidence.

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