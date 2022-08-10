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20 فرقة إطفاء تشارك بإخماد حريقاً اندلع داخل 5 مخازن عملاقة جنوب شرق بغداد


أعلنت مديرية الدفاع، الجمعة (2 آب 2022)، إخماد حريق اندلع في مخازن تجارية عملاقة جنوبي بغداد.

وقالت المديرية في بيان إن فرقها “نجحت باحتواء وإخماد حادث حريق كبير اندلع داخل أربعة مخازن عملاقة مشيدة من ألواح السندويج بنل سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة متخذة لخزن علب المياه والعصائر وكذلك الماكينات الإنتاجية تابعة إلى شركة أهلية في منطقة جرف النداف جنوب شرق بغداد بأشراف مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان”.

وأضافت أن الفرق “استنفرت عجلات الإطفاء التخصصية والساندة من الحوضيات لتأمين السيطرة على امتداد الحريق كما وزجت بعجلات الإنقاذ الثقيل ومنها عجلة (الشفل) لتسهيل تنفيذ عمليات الاقتحام والدخول وسط المخازن المحترقة وإتمام الإخماد والتبريد لتنهي فرق الدفاع المدني أعمالها دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية”.

وطلب الدفاع المدني “فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق في مخازن الشركة بادي الأمر”.

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