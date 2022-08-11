أربعة أندية تنجز ملف التراخيص رسمياً

كشفت لجنة التراخيص في الاتحاد العراقي لكرة القدم عن الاندية التي انجزت ملف التراخيص قبل 4 ايام من الموعد الاولي لاغلاق باب التقديم.

وذكرت لجنة التراخيص في بيان ان “اندية (الزوراء ، كربلاء ، نفط البصرة ، نفط ميسان) قد اكملت رفع جميع ملفات التراخيص المعيار (A) ، وهناك اكثر من نادٍ قريب من اتمام ملفات التراخيص.

واضافت : “منتصف شهر آب الحالي هو الموعد الاولي لاغلاق باب التقديم ، ومنتصف ايلول المقبل هو الموعد النهائي لاغلاق التقديم”.

واختتمت “دائرة التراخيص ستقوم بجولات ميدانية للاطلاع عن كثب على واقع الاندية”.

يذكر ان اتحاد الكرة الزم جميع الأندية بتطبيق النظام للمشاركة في الدوري الممتاز الموسم المقبل. انتهى/ 25 ل

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