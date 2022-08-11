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اقدم جامعات إقليم كوردستان تعيد العمل بنظام “الزي الموحد”

اقدم جامعات إقليم كوردستان تعيد العمل بنظام

قال رئیس جامعه‌ صلاح الدین في العاصمة أربيل ، د.كامران يونس ، اليوم الأربعاء ، انهم قرروا تطبيق نظام الزي الموحد ، اعتباراً من بداية السنة الدراسية الجديدة التي ستبدأ في 4 سبتمبر/أيلول المقبل.

وأوضح د.كامران يونس في مؤتمر صحفي ، حضره : ان القرار اتخذ بعد استطلاع للرأي بهذا الخصوص بين طلبة الجامعة جاءت نتيجته بموافقة اغلبية المشاركين.

رئیس جامعه‌ صلاح الدین ، تابع بالقول  ان القرار يهدف الى التقليل من الفروقات الاجتماعية والطبقية وكذلك التقليل من التكلفة المادية على عوائل الطلبة.

مشدداً ، بالقول ان القرار سيطبق اعتباراً من بداية السنة الدراسية الجديدة التي ستبدأ في 4 سبتمبر/أيلول المقبل ، منوهاً الى انهم سيمنحون وقتاً اضافياً للطلبة لتطبيق القرار حتى الأول من أكتوبر/ تشرين الأول قبل ان يبدأون باتخاذ إجراءات بحق المخالفين.

لافتاً الى ان اكثر من 11 الف طالب شارك في استطلاع الرأي الذي شمل طرح عدد من الأسئلة بخصوص القرار ، منها مثلاً هل انت مستعد لتطبيق القرار اذا ماتم اتخاذه ، وقد جاءت الأجوبة الموافقة بنسبة 70.6% فيما 29.4% فقط اجابوا بالنفي. مشيراً الى أسئلة أخرى من قبل كيف يكون لون الزي ، وهل سيخفف الأعباء المالية واسئلة أخرى بالصدد.

وتعتبر جامعة صلاح الدين أقدم وأكبر جامعة عامة شاملة في إقليم كوردستان ، وتأسست في العام 1981 من القرن الماضي.

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