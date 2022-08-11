الأطعمة المشوية على الفحم… هل هي فعلاً خطرة على الصحة؟

في موسم الصيف، تزيد حفلات الشواء والكل يجد فيها متعة خاصة. إنما فيما يبدو تحضير الطعام بطريقة الشواء صحياً في الظهيرة، لا يخلو الشوي على الفحم من المخاطر الصحية سواء عند تناول اللحوم أو الخضراوات بحسب ما نشر في SanteMagazine.

أين الخطر في تناول الأطعمة المشوية على الفحم؟

في الدخان الناتج عن اللحوم المشوية على الفحم مواد مسرطنة. ليس ضرورياً الامتناع تماماً عن تناول الطعام المشوي على الفحم إنما من المهم اكتشاف أي مصدر الخطر لمعرفة الطرق الصحيحة لتناوله وتحضيره.

في الواقع عندما تذوب الدهون الناتجة من اللحوم والأسماك على الفحم تؤدي إلى انبعاث الدخان فيتصاعد منه. هذا الدخان تحديداً هو ما يحتوي على مواد مسرطنة يجب الحذر منها. حتى إنه تبين أن هذه المواد يمكن أن تحدث تغييراً على مستوى الـADN في جسم الإنسان. في المقابل، ثمة إجراءات يمكن اتخاذها تساعد على الحد من الخطر.

ا هي الإجراءات التي يمكن اتخاذها للحد من الخطر؟

– يجب وضع مصبّع الشواء على مسافة 10 سنتمتراً من الفحم فيتم شوي الأطعمة عليها وليس عبر تعرضها المباشر للنار.

– يجب عدم تخطي حرارة 220 درجة مئوية في الشوي.

– يجب تنظيف مصبّع الشواء بعد كل استخدام.

– من الأفضل شوي اللحوم والأسماك القليلة الدهون لاعتبارها تتسبب بانبعاث أقل من المواد المسرطنة.

– يجب التركيز على الخضراوات المشوية بشكل خاص فهي غنية بمضادات الأكسدة التي تشكل حماية للصحة.

– يُنصح بنقع اللحوم في الصلصات أولاً لأن ذلك يساهم في توفير الحماية. يمكن لذلك استخدام الليمون الحامض مع الزيت والأعشاب والتوابل.

– يجب إزالة أكبر قدر ممكن من الدهون من اللحوم للحد من انبعاثات المواد المسرطنة بسبب الدخان.

– تجنباً لتعرض الأطعمة للحرارة الزائدة أثناء عملية الشواء، يجب تحريكها باستمرار في مختلف الاتجاهات.

– يجب عدم تناول القطع التي تحوّل لونها إلى الأسود بسبب التعرض للفحم أو بسبب الشوي لوقت أطول لأنها تحتوي على مواد مسرطنة.

– من الأفضل وضع الطعام عند الأطراف وليس في الوسط حيث تزيد الحرارة وتزيد حدة النار.

– يجب عدم تناول الأطعمة المشوية على الفحم أكثر من مرتين في الأسبوع للحد من التعرض للمواد المسرطنة.

– يجب استخدام المواد التي تساعد على اشتعال الفحم قبل وضع الأطعمة للشوي ويجب ألا تُستخدم في أي وقت لاحق.

المصدر: النهار العربي

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