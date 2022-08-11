الرئيس بارزاني وخميس الخنجر: الانتخابات المبكرة خطوة جيدة

أكد الرئيس مسعود بارزاني، ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، أن “الانتخابات المبكرة خطوة جيدة، شرط أن تلتزم جميع الأطراف بنتائجها”.

الرئيس مسعود بارزاني، استقبل اليوم الخميس، (11 آب 2022)، في مصيف صلاح الدين، رئيس تحالف السيادة، خميس الخنجر، وبحثا مستجدات العملية السياسية العراقية.

وحسب بيان لمقر الرئيس بارزاني، فإن الجانبين أكدا “ضرورة التعاون والعمل المشترك لإنهاء الأزمة الحالية، والخروج من الانسداد السياسي الذي يعاني منه العراق”.

‏كما شدد الجانبان على ضرورة أن “تكون كافة المبادرات والخطوات الجديدة لحل الأزمة السياسية، باتجاه تعديل مسار الوضع السياسي في العراق وإنهاء الأزمات”.

‏ الجانبان أكدا ايضاً على أن “إجراء الانتخابات المبكرة خطوة جيدة شرط أن تلتزم جميع الأطراف بنتائجها”.

وكان خميس الخنجر، قد عبّر في تغريدة على تويتر، يوم (3 آب 2022)، عن دعمه لخطاب مقتدى الصدر حول إجراء انتخابات مبكرة قائلاً: “ندعم جميع الجهود المخلصة لإنقاذ العراق، ومعالجة حالة الجمود السياسي التي عطّلت الدولة ومصالح الشعب”، مشيراً إلى ضرورة أن تكون الانتخابات المبكرة وفق “معايير جديدة وماكنة وقوانين عادلة تسمح بمنافسة حقيقية”.

ويملك تحالف السيادة 60 مقعداً في مجلس النواب العراقي، ويمثل أغلبية السنة في العراق.

يذكر أن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، كان قد دعا في خطاب يوم (3 آب 2022) إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.

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