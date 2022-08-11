الغزي: الفروقات ستصرف بأثر رجعي للأشهر الماضية

إطلاق تخصيصات المحاضرين والإداريين في المحافظات

الناصرية – باسم الركابي

اكد محافظ ذي قار محمد هادي الغزي ،ان الفروقات المستحقة لاصحاب العقود من المحاضرين والاداريين بعد اطلاق وزارة المالية التخصيصات اللازمة ،ستحتسب من بداية العام الجاري. وقال الغزي في بيان امس ان (الوزارة وافقت على تضمين حقوق المحاضرين بعد انجاز تدقيق القوائم الخاصة بهم)،واضاف ان (الوزارة عملت على تلبية جميع مطالب المحاضرين وان رواتبهم مؤمنة بشكل كامل)، وتابع ان (الفروقات المالية الخاصة بالمحاضرين تبدأ من كانون الثاني الماضي وحتى كانون الاول المقبل). واطلقت الوزارة في وقت سابق ، المبالغ المالية للمحاضرين والاداريين ومساهمات العمل والضمان الاجتماعي للمحافظات.وذكر بيان للوزارة امس ان (الوزارة شرعت بتنفيد لجنة الامر الديواني،المتضمن إطلاق المبالغ المالية للمحاضرين والاداريين ومساهمات العمل والضمان الاجتماعي للمحافظات، المشمولين بقانون الدعم الطارئ للامن الغدائي)، ودعا البيان وحدات الانفاق في المحافظات الى (مراجعة مخوليهم لتسلّم كتب فروقات أجور المحاضرين باستثاء محافظتي واسط والمثنى)، وأضاف أن (العمل جارٍ على تدقيق القوائم ليتسنى لدائرة الموازنة إجراء اللازم)، لافتا الى ان (المبالغ مؤمنة لأجور المحاضرين المجانيين كافة من دون استثناء). على صعيد متصل ،اعلن رئيس هيئة إستثمار المحافظة علي الدخيلي ،حزمة إصلاحات وإجراءات إدارية للإرتقاء بواقع الهيئة التي ستأخذ على عاتقها الجزء الأكبر من تغيير ملامح وجه المحافظة وواقعها الخدمي.وقال الدخيلي في بيان امس ان (قطاع الإستثمار سيركز على مفاصل الإستثمار في قطاعات السكن والصناعة والكهرباء والسياحة لتنمية المشاريع وتشغيل الشباب، واعدا بتذليل العقبات أمام المستثمرين)، واشار الى انه (يجب محاسبة المتلكئين في المشاريع الاستثمارية وأستئناف العمل بالمشاريع المتوقفة والتركيز على إستثمار الأراضي الفارغة).

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