القضاء العراقي يعلن موقفه من حل البرلمان والصدر يطالب بتحديد موعد الانتخابات المبكرة

بغداد‭ -‬عبدالحسين‭ ‬غزال

طالب‭ ‬زعيم‭ ‬التيار‭ ‬الصدري،‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر،‭ ‬الأربعاء،‭ ‬مجلس‭ ‬القضاء‭ ‬الأعلى‭ ‬بحل‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬العراقي‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل،‭ ‬فيما‭ ‬دعا‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬إلى‭ ‬تحديد‭ ‬موعد‭ ‬انتخابات‭ ‬مبكرة‭ ‬‮«‬مشروطة‮»‬‭.‬

فيما‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬أبدت‭ ‬قوى‭ ‬متعددة‭ ‬موافقتها‭ ‬بشروط‭ ‬على‭ ‬الانتخابات‭ ‬الجديدة‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬أصدر‭ ‬مجلس‭ ‬القضاء‭ ‬الأعلى،‭ ‬الاربعاء،‭ ‬توضيحا‭ ‬بخصوص‭ ‬صلاحياته‭ ‬لحل‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭.‬

وذكر‭ ‬القضاء‭ ‬بتوضيح‭ ‬سابق،‭ ‬ان‭ ‬‮«‬العراق‭ ‬بلد‭ ‬دستوري‭ ‬ونظامي‭ ‬السياسي‭ ‬واليات‭ ‬تشكيل‭ ‬السلطات‭ ‬فيه‭ ‬قائم‭ ‬على‭ ‬اساس‭ ‬المباديء‭ ‬والاحكام‭ ‬التي‭ ‬حددها‭ ‬دستور‭ ‬جمهورية‭ ‬العراق‭ ‬لسنة‭ ‬2005‭ ‬المنبثق‭ ‬عن‭ ‬ارادة‭ ‬الشعب‭ ‬العراقي‭ ‬الذي‭ ‬اختار‭ ‬نظامه‭ ‬السياسي‭ ‬وفق‭ ‬الشكل‭ ‬المنصوص‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬الدستور‭ ‬وان‭ ‬معالجة‭ ‬الاشكاليات‭ ‬السياسية‭ ‬تتم‭ ‬على‭ ‬وفق‭ ‬الاحكام‭ ‬الدستورية‭ ‬فقط‭ ‬ولا‭ ‬يجوز‭ ‬لاي‭ ‬جهة‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬قضائية‭ ‬او‭ ‬غيرها‭ ‬ان‭ ‬تفرض‭ ‬حلا‭ ‬لحالة‭ ‬الانسداد‭ ‬السياسي‭ ‬الا‭ ‬وفق‭ ‬احكام‭ ‬الدستور‭ ‬لذا‭ ‬فان‭ ‬اليات‭ ‬حل‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬مقيدة‭ ‬بنص‭ ‬المادة‭ ‬64‭ ‬من‭ ‬الدستور‭ ‬وملخصها‭ ‬ان‭ ‬المجلس‭ ‬يحل‭ ‬بالاغلبية‭ ‬المطلقة‭ ‬لعدد‭ ‬اعضائه‭ ‬بخيارين‭ ‬لا‭ ‬ثالث‭ ‬لهما،‭ ‬الاول‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬ثلث‭ ‬أعضائه،‭ ‬والثاني‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وبموافقة‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‮»‬‭.‬

واضاف‭: ‬‮«‬من‭ ‬هذا‭ ‬النص‭ ‬يتضح‭ ‬جليا‭ ‬بعدم‭ ‬امتلاك‭ ‬اي‭ ‬جهة‭ ‬اخرى‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬القضاء‭ ‬بشقيه‭ ‬العادي‭ ‬والدستوري‭ ‬صلاحية‭ ‬حل‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬لعدم‭ ‬وجود‭ ‬سند‭ ‬دستوري‭ ‬او‭ ‬قانوني‭ ‬لهذا‭ ‬الاجراء‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬الصدر‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬عبر‭ ‬تويتر‭ ‬،‭ ‬‮«‬أوجه‭ ‬كلامي‭ ‬للقضاء‭ ‬العراقي‭ ‬الذي‭ ‬ما‭ ‬زلنا‭ ‬نأمل‭ ‬منه‭ ‬الخير‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬مما‭ ‬يتعرض‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬ضغوطات‭ ‬سياسية‭ ‬وأمنية‭ ‬وتسريبات‭ ‬من‭ ‬هنا‭ ‬وهناك‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬بحل‭ ‬البرلمان‭ ‬بعد‭ ‬مخالفات‭ ‬دستورية‭ ‬خلال‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل،‭ ‬وتكليف‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬بتحديد‭ ‬موعد‭ ‬انتخابات‭ ‬مبكرة‭ ‬مشروطة‭ ‬بعدة‭ ‬شروط‭ ‬سنعلن‭ ‬عنها‭ ‬لاحقاً‮»‬‭.‬

ووجه‭ ‬الصدر،‭ ‬المعتصمين‭ ‬ونواب‭ ‬الكتلة‭ ‬الصدرية‭ ‬المستقيلة‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بـ»تقديم‭ ‬دعاوى‭ ‬رسمية‭ ‬للمحكمة‭ ‬الاتحادية‭ ‬وبطرق‭ ‬قانونية‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬مركزية‭ ‬اللجنة‭ ‬المشرفة‭ ‬على‭ ‬الاعتصامات‭ ‬لتقوم‭ ‬بتقديمها‭ ‬الى‭ ‬الجهات‭ ‬القضائية‭ ‬المختصة‮»‬‭.‬

ورفع‭ ‬الصدر‭ ‬من‭ ‬مستوى‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬خصومه‭ ‬معتمداً‭ ‬على‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬تعبئة‭ ‬الشارع،‭ ‬داعياً‭ ‬إياهم‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬إلى‭ ‬حلّ‭ ‬البرلمان‭ ‬وإجراء‭ ‬انتخابات‭ ‬مبكرة‭. ‬وقبل‭ ‬خصومه‭ ‬في‭ ‬الإطار‭ ‬التنسيقي‭ ‬بحلّ‭ ‬البرلمان‭ ‬بشروط،‭ ‬فيما‭ ‬طالب‭ ‬أحدهم‭ ‬بعودة‭ ‬انعقاد‭ ‬المجلس‭ ‬للنظر‭ ‬بمسألة‭ ‬حله‭.‬‮ ‬

لكن‭ ‬الصدر‭ ‬طالب‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬باللجوء‭ ‬إلى‭ ‬القضاء‭ ‬لحلّ‭ ‬البرلمان‭ ‬الذي‭ ‬انسحب‭ ‬نواب‭ ‬كتلته‭ ‬منه‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو،‭ ‬معتبراً‭ ‬أن‭ ‬الكتل‭ ‬السياسية‭ ‬‮«‬متمسكة‭ ‬بالمحاصصة‭ ‬والاستمرار‭ ‬على‭ ‬الفساد‮»‬‭ ‬و»لن‭ ‬يرضخوا‭ ‬لمطالبة‭ ‬الشعب‭ ‬بحلّ‭ ‬البرلمان‮»‬‭.‬‮ ‬

وطالب‭ ‬الصدر‭ ‬‮«‬الجهات‭ ‬القضائية‭ ‬المختصة‭ ‬وبالأخص‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬القضاء‭ ‬الأعلى‮»‬‭ ‬بالتدخل‭ ‬و»تصحيح‭ ‬المسار‭ ‬وخصوصاً‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬المهل‭ ‬الدستورية‭ ‬الوجيزة‭ ‬وغيرها‭ ‬للبرلمان‭ ‬باختيار‭ ‬رئيس‭ ‬للجمهورية‭ ‬وتكليف‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬بتشكيل‭ ‬حكومة‮»‬‭.‬‮ ‬

وأضاف‭ ‬الصدر‭ ‬أن‭ ‬على‭ ‬القضاء‭ ‬‮«‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬بحلّ‭ ‬البرلمان‭ ‬بعد‭ ‬تلك‭ ‬المخالفات‭ ‬الدستورية‭… ‬خلال‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬القادم‭…‬وتكليف‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬بتحديد‭ ‬موعد‭ ‬انتخابات‭ ‬مبكرة‭ ‬مشروطة‮»‬،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أنه‭ ‬سيعلن‭ ‬عن‭ ‬تلك‭ ‬الشروط‭ ‬لاحقاً‭.‬

وقال‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬خلال‭ ‬ذلك‭ ‬يستمر‭ ‬الثوار‭ ‬باعتصاماتهم‮»‬‭ ‬لكن‭ ‬‮«‬سيكون‭ ‬لهم‭ ‬موقف‭ ‬آخر‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬خُذل‭ ‬الشعب‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‮»‬‭.‬‮ ‬

ينصّ‭ ‬الدستور‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬64‭ ‬منه‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬حلّ‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬يتمّ‭ ‬‮«‬بالأغلبية‭ ‬المطلقة‭ ‬لعدد‭ ‬اعضائه،‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬طلبٍ‭ ‬من‭ ‬ثلث‭ ‬اعضائه،‭ ‬أو‭ ‬طلبٍ‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وبموافقة‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‮»‬‭.‬‮ ‬

وطلب‭ ‬الصدر‭ ‬‮«‬من‭ ‬الثوار‭ ‬ومن‭ ‬الكتلة‭ ‬الصدرية‭ ‬المستقيلة‭ ‬ونواب‭ ‬آخرين‭… ‬تقديم‭ ‬دعاوى‭ ‬رسمية‭ ‬للمحكمة‭ ‬الاتحادية‭ ‬وبطرق‭ ‬قانونية‮»‬‭ ‬بهدف‭ ‬المضي‭ ‬بحلّ‭ ‬البرلمان‭.‬

ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬بعدما‭ ‬أعلن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬الأسبق‭ ‬وخصم‭ ‬الصدر‭ ‬السياسي،‭ ‬نوري‭ ‬المالكي‭ ‬الاثنين‭ ‬عن‭ ‬رفضه‭ ‬حلّ‭ ‬البرلمان‭ ‬والذهاب‭ ‬إلى‭ ‬انتخابات‭ ‬مبكرة‭ ‬قبل‭ ‬عودة‭ ‬البرلمان‭ ‬إلى‭ ‬الانعقاد‭.‬

ولا‭ ‬يزال‭ ‬العراق‭ ‬منذ‭ ‬الانتخابات‭ ‬البرلمانية‭ ‬المبكرة‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬2021،‭ ‬في‭ ‬شلل‭ ‬سياسي‭ ‬تام‭ ‬مع‭ ‬العجز‭ ‬عن‭ ‬انتخاب‭ ‬رئيس‭ ‬جديد‭ ‬للجمهورية‭ ‬وتشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬جديدة‭. ‬ويكمن‭ ‬الخلاف‭ ‬الأساسي‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬أراد‭ ‬حكومة‭ ‬‮«‬أغلبية‭ ‬وطنية‮»‬‭ ‬بتحالف‭ ‬مع‭ ‬السنة‭ ‬والأكراد،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أراد‭ ‬خصومه‭ ‬في‭ ‬الإطار‭ ‬التنسيقي‭ ‬الإبقاء‭ ‬على‭ ‬الصيغة‭ ‬التوافقية‭.‬

وكشف‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لحركة‭ ‬‮«‬نازل‭ ‬آخذ‭ ‬حقي‭ ‬الديمقراطية‮»‬،‭ ‬مشرق‭ ‬الفريجي،‭ ‬الأربعاء،‭ ‬عن‭ ‬المطالب‭ ‬الرئيسية‭ ‬لتظاهرات‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬التي‭ ‬ستنطلق‭ ‬من‭ ‬ساحة‭ ‬الفردوس‭ ‬ودعت‭ ‬اليها‭ ‬بعض‭ ‬أطراف‭ ‬تشرين‭.‬

وقال‭ ‬الفريجي‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬محلي‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬سيشترك‭ ‬بهذه‭ ‬المظاهرة‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬حركات‭ ‬تشرين‭ ‬وكذلك‭ ‬حركات‭ ‬سياسية‭ ‬مدنية‭ ‬ومنظمات‭ ‬ونقابات‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬ان‭ ‬‮«‬مطالب‭ ‬هذه‭ ‬التظاهرة‭ ‬هي‭ ‬تشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬شكليتها‭ ‬تقوم‭ ‬بإجراء‭ ‬انتخابات‭ ‬مبكرة‭ ‬ويقع‭ ‬على‭ ‬عاتقها‭ ‬بعض‭ ‬المهام‭ ‬كمحاسبة‭ ‬قتلة‭ ‬المتظاهرين‭ ‬واستثمار‭ ‬الفائض‭ ‬المالي‭ ‬لرفع‭ ‬العبء‭ ‬عن‭ ‬كاهل‭ ‬المواطن‮»‬‭.‬

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