المرور تطبق المحاسبة على إجازات السوق

أوعزت مديرية المرور العامة، أمس الأربعاء، بالمحاسبة على إجازات السوق.

وقالت المديرية في بيان إن “مفارز ودوريات مديرية المرور العامة ستقوم بالمحاسبة الشديدة على قيادة المركبة بدون اجازة السوق أو بإجازة سوق منتهية الصلاحية، او تالفة”.

وأضاف البيان، أن “ذلك جاء بتوجيه من مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق الربيعي، نتيجة لكثرة الحوادث وضحاياها”.

ودعا، إلى “الالتزام بالتعليمات والقوانين المرورية ومراجعة مواقع منح اجازات السياقة المنتشرة في بغداد والمحافظات”.

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