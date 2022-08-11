الهجرة الاتحادية: 28 مخيم في إقليم كوردستان تضم 37 ألف عائلة نازحة

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين الاتحادية ، اليوم الأربعاء ، تفاصيل جديدة بشأن لاجئي مخيم الهول من العراقيين ، والجدول الزمني لنقلهم إلى مخيم الجدعة ، ضمن حدود محافظة نينوى ، كما كشفت عن عدد النازحين العراقيين في إقليم كوردستان.

وبحسب المتحدث باسم الوزارة ، علي عباس جهاكير ، إنه “تم تخصيص جزء من مبلغ قانون الأمن الغذائي، لإغاثة النازحين حتى نهاية العام الحالي”، مبيناً، أن “هناك 28 مخيماً في إقليم كوردستان، تضم 37 ألف عائلة نازحة”.

وعن نازحي مخيم الهول، أوضح جهاكير، أنه “كان من المقرر نقل 500 عائلة من مخيم الهول هذا العام على شكل وجبات، بالتعاون مع مستشارية الأمن القومي والأجهزة الأمنية كافة”.

مردفاً ، أن “الوزارة باشرت بنقل الوجبة الأولى من نازحي مخيم الهول الذين يبلغ عددهم نحو 153 عائلة، أما الوجبة الثانية فستشمل نقل نحو 150 عائلة خلال الأيام القليلة القادمة، أغلبهم من كبار السن والمرضى الذين سيرافقهم فريق طبي إلى مخيم الجدعة، أما المتبقون من العدد المقرر الـ 500، فسينقلون جميعاً حتى نهاية العام الحالي”.

وتابع ، أن “وزارة النقل ستهيئ الباصات لنقل النازحين إلى مخيم الجدعة مركز التأهيل النفسي”، مشيراً إلى أن “الجدول الزمني لنقل نازحي مخيم الهول إلى مخيم الجدعة يعتمد على الكثير من الأمور منها وضع الجانب السوري، إضافة إلى استعدادات الجانب العراقي”.

وأضاف، أن “نازحي مخيم الهول هم من المحافظات المحررة وهي الأنبار وصلاح الدين و نينوى، وبعد تأهيلهم سيوزّعون على محافظاتهم”.

مبيناً ، أن “نقل نازحي الهول لمخيم الجدعة سيكون لمدة تتراوح من 4 إلى 6 أشهر، والغاية منها تأهيلهم وتدقيق بياناتهم امنياً والتحقيق من وضعهم النفسي والاجتماعي”، مؤكداً أن “النازحين مدققة بياناتهم وليس لديهم أي شبهات ، ولكنهم عاشوا بالمخيم لفترة من الزمن، لذلك هناك خشية من تأثرهم بأفكار التطرف الداعشي”.

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